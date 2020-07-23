Лукашенко заявил, что Белоруссия избежала роста безработицы в связи с пандемией

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Белоруссия в условиях пандемии коронавирусной инфекции смогла преодолеть негативные явления на рынке труда и не допустить роста безработицы. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в четверг на совещании с руководством экономического блока страны.

"В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Вместе с тем, по словам белорусского президента, занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей. Лукашенко заявил, что в сфере зарплат достигнут тот минимум, который был обещан правительством. "Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - пояснил белорусский лидер.

Сильного снижения ВВП удалось избежать

Белоруссии удалось избежать глубокого падения экономики в связи с пандемией коронавируса, несмотря на негативные прогнозы международных финансовых институтов, сообщил премьер-министр Роман Головченко на совещании у президента страны.

"Своевременно принятые главой государства решения о незакрытии предприятий, поддержке наиболее пострадавших от пандемии организаций и коллективов позволили не допустить падения и сохранить экономику страны. Правительство оперативно развернуло практическую работу вместе с регионами", - отметил глава правительства, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, напомнил Головченко, "международные финансовые организации - МВФ, Всемирный банк и прочие - предрекали Беларуси в этом году глубокую рецессию". "Их прогноз колебался и до сих пор колеблется в интервале 4-6% падения ВВП", - заявил глава Совмина.

По данным Белстата, по итогам полугодия снижение ВВП в Белоруссии составило 1,7% к уровню прошлого года.

Как проинформировал премьер-министр, в условиях пандемии налоговые льготы и преференции получили в Белоруссии около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 31 млн белорусских рублей (около $13 млн). "Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили 213 млн рублей (почти $89 млн)", - сообщил Головченко. Глава правительства также добавил, что по решению президента страны предприятиями были использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на 145 млн рублей (около $60), под местные гарантии - еще 109 млн рублей (около $45 млн).