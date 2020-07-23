Солодов: финансирование объектов капитального строительства на Камчатке будет сохранено

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Камчатки смогли добиться сохранения финансирования из федерального бюджета объектов капитального строительства в регионе в 2020 году в полном объеме, сообщил в четверг врио губернатора Камчатки Владимир Солодов журналистам.

В 2019 году субъекты Камчатского края не освоили около 2,4 млрд рублей из выделенной региону дальневосточной субсидии, однако врио губернатора края при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить.

"Ни с одного объекта капитального строительства в этом году не снято финансирование. У нас был риск снятия средств с Корякской школы искусств им. Д. Б. Кабалевского в поселке городского типа Палана. Как раз сегодня у нас на месте работает заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова, мы только что с ней встречу провели, я ее поблагодарил за то, что средства сохранены в полном объеме, и школа в этом году будет завершена", - сказал Солодов.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что на средства дальневосточной субсидии также будут отремонтированы дороги в городах Камчатки, закуплено оборудование и проведен капитальный ремонт 16 медицинских учреждений, построены спортивные площадки.