Мишустин заявил, что российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Экономика РФ, несмотря на пандемию, сохраняет стабильность, средств для реализации национальных целей развития достаточно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Пандемия фактически замедлила темп экономического роста, фактически снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла существенный урон большому количеству как людей, так и компаниям, организациям. Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно", - сказал он.

Он добавил, что "здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели и национальные проекты".

Мишустин отметил, что объем Фонда национального благосостояния "к концу года будет точно не ниже 8 трлн рублей". "Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это примерно больше $570 млрд", - добавил он.

Глава кабмина также указал, что все меры, которые принимались властями РФ в условиях кризиса, вызванного пандемией, были очень четкими и дали свои результаты. "Мы поддержали спрос и поддержали людей, которые остались в трудной жизненной ситуации. И конечно, поддержали наши компании большим количеством мер, которые были представлены в общенациональном плане", - добавил он.

Неизменность приоритетов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что с принятием поправок к конституции приоритеты развития страны остались неизменными.

"Приоритеты у нас не меняются. Если говорить о поправках в конституции, они как раз закрепили приоритеты, которые большинство нашего населения подтвердило, голосуя за эти поправки", - сказал председатель правительства в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, "национальные проекты на сегодняшний день - это инструмент достижения национальных целей".

Глава кабинета министров отметил, "главное - это как достигнуть этих целей, каким образом организовать работу, как изменить модель управления". "Я считаю, что в этом смысле ясность на сегодняшний день есть как на стратегическом уровне, так и на исполнительном. И осталось только одно - реализовать", - подчеркнул Мишустин.