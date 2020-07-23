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Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов

Описание
© Александр Щербак/ТАСС

Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов - банк.

Теги
Россия
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