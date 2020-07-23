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В ЦБ заявили, что более 90% банковских счетов граждан обслуживаются дистанционно

Центробанк также ожидает увеличение доли безналичных платежей до конца года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 90% банковских счетов граждан обслуживаются дистанционно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на онлайн-мероприятии "Цифровизация финансовых институтов: от конкуренции к созданию новых экосистем".

"Граждане все больше используют дистанционные системы банковского обслуживания. К более 90% банковских счетов физлиц подключены дистанционные способы обслуживания. Это очень хорошая цифра, которая говорит о высоком уровне нашего платежного сегмента", - сказала она.

По итогам первого квартала доля безналичных операций составила более 66%, до конца года доля безналичных платежей, по ожиданиям регулятора, повысится до 70%.

Среди других цифровых трендов Бакина отметила, что доля активного использования карт (использование для оплаты товаров и услуг) растет. В прошлом году граждане уже платили картами больше, чем снимали наличных.

Представитель ЦБ отметила рост бесконтактных платежей: уже почти две трети платежей за товары и услуги осуществляются бесконтактным способом.

Она добавила, что с развитием биометрии, с подключением банков к единой биометрической системе, набирает популярность такой способ оплаты как платежи через QR-коды.

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