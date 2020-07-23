ЦБ до середины августа определится по вопросу продления послаблений для банков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России до середины августа планирует определиться по вопросу о возможном продлении ряда послаблений, введенных для кредитных организаций на фоне пандемии коронавируса. Об этом в ходе онлайн-семинара сообщил глава департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

"Неоднократно звучала тема льгот и послаблений и срока их действия. Для многих из них он истекает 30 сентября. Сейчас обсуждается внутри [ЦБ] вопрос о том, какие льготы продлять, какие - не продлять, а если продлять, то с какими условиями, оговорками. Нужно набраться еще немного терпения, и где-то до середины августа такая информация руководством Банка России будет публично сообщена сообществу, и настанет полная ясность в этом вопросе", - сказал Лобанов.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что при рассмотрении вопроса о возможном продлении послаблений для финансовых организаций на фоне пандемии коронавируса регулятор будет учитывать как экономическую, так и эпидемиологическую ситуации в стране.

В июне ЦБ уже продлил ряд регуляторных послаблений, действие которых должно было закончиться 1 июля 2020 года.