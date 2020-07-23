Дума может осенью принять закон об отмене банковских комиссий с платежей по ЖКХ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума может в осеннюю сессию принять закон о запрете на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Об этом в четверг заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе брифинга по итогам прошедшей весенней сессии.

"По-прежнему продолжаем [работу], думаю, что мы уже практически на финишной черте с банковским сообществом по принятию во втором чтении нашего закона о запрете на взимание банковской комиссии с платежей за жилищно-коммунальные услуги", - сказал он. Депутат уточнил, что по данному вопросу уже прошли совещания с Центробанком РФ, Сбербанком, ВТБ, Почта банком.

"Естественно, мы сегодня проводим с ресурсниками (ресурсоснабжающие организации - прим. ТАСС) консультации, как сделать так, чтобы люди не несли эту нагрузку, добросовестно оплачивая услуги. Я думаю, что в осеннюю сессию мы выйдем на принятие этого закона в целом", - резюмировал Неверов.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей, был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев, а также первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. В первоначальной редакции законопроекта планировалось отменить комиссии по ЖКХ для всех категорий граждан.

Инициатива вызвала споры в экспертном сообществе. В частности, отмечалось, что банки не отменят, а переложат оплату своих комиссионных услуг на ресурсоснабжающие и управляющие организации. Это в свою очередь могло бы повлечь включение дополнительных расходов в тарифы ЖКХ.