Абрамченко заявила, что Россия должна извлекать не менее 40% полезных фракций из мусора

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские перерабатывающие предприятия должны извлекать не менее 40% полезных фракций из мусора и вторичных ресурсов, эту задачу планируется заложить в обновленный нацпроект по экологии. Об этом сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах стратегической сессии "Креативная экономика - драйвер развития страны".

"Первое - это большая, комплексная, эффективно работающая система обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами. И с точки зрения показателей эффективности этой системы мы с вами должны добиться утилизации на полигонах до 50% всех отходов. Это значит, что мы, как в Германии, должны научиться извлекать не менее 40% всех полезных фракций из мусора и вторичных материальных ресурсов", - сказала она, отвечая на вопрос о планах перезагрузки нацпроекта "Экология".

Второе направление, по словам вице-премьера - чистый воздух. "Чистый воздух необходим не только в 12 городах, о которых мы говорим сегодня в рамках нацпроекта "Экология", но и во всех населенных пунктах, где есть загрязнители, которые делают выбросы в окружающую среду, влияющие на здоровье человека и на состояние окружающей среды. Механизмом достижения такого показателя будет являться применение наилучших доступных технологий для основных загрязнителей населенных пунктов", - пояснила Абрамченко.

Третьим направлением станет сохранность водных ресурсов и обеспечение населения чистой водой. "Остальное будет в перезагрузке нацпроекта также учтено. <...> Например, перезагрузка лесопромышленного комплекса, это тоже будет в нацпроекте", - добавила она.

Стратегическая сессия "Креативная экономика - драйвер развития страны" проходит в четверг в "Точке кипения" Агентства стратегических инициатив в Москве, она посвящена обсуждению перспектив развития креативных индустрий в России и привлечения инвестиций в эту сферу, а также участию малого и среднего бизнеса в развитии городов.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).