Правительство России проработает вопрос создания органа поддержки креативных индустрий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что запрос предпринимателей о создании федерального органа поддержки креативных индустрий будет проработан на уровне правительства России. Об этом она сообщила в четверг журналистам в кулуарах стратегической сессии "Креативная экономика - драйвер развития страны".

"Очень важно, чтобы в федеральную повестку креативная экономика была введена уже сегодня, исходя из тех задач, национальных целей, которые поставлены президентом. Сегодня коллеги сформировали запрос, чтобы в федеральных органах исполнительной власти или в одном федеральном органе исполнительной власти появились такие программы - системы мер поддержки креативных индустрий. Мы сейчас получили этот запрос от общества, и я лично буду прорабатывать этот вопрос", - сказала она.

На сессии некоторые эксперты высказали мнение о том, что создание подобного органа поможет предпринимателям из креативных индустрий узнавать о механизмах получения господдержки и других льгот. В качестве успешного примера был приведен опыт создания в Москве в этом году Агентства креативных индустрий.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

Стратегическая сессия "Креативная экономика - драйвер развития страны" проходит в четверг в "Точке кипения" Агентства стратегических инициатив в Москве, она посвящена обсуждению перспектив развития креативных индустрий в России и привлечения инвестиций в эту сферу, а также участию малого и среднего бизнеса в развитии городов.