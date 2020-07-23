Единороссы обсудят с Голиковой законопроект о регулировании фармацевтического рынка

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" намерены обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой законопроект, направленный на регулирование фармацевтического рынка. Об этом в четверг заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе брифинга по итогам весенней сессии.

"Нами разработан системный закон, который регулирует деятельность в том числе аптечных сетей и всего аптечного рынка. Мы ждем отзыва правительства и на следующей неделе договорились обсудить законопроект с вице-премьером по социальной политике Татьяной Голиковой", - сообщил Исаев.

Речь идет о законопроекте, который направлен на борьбу с завышением цен аптеками, его внесли депутаты-единороссы в марте. "Мы надеемся, что этот законопроект также будет принят в осеннюю сессию", - подчеркнул Исаев.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что депутаты ждут оперативного положительного отзыва на законопроект.