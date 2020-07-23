АСИ и "Деловая Россия" в сентябре презентуют фонд поддержки молодых предпринимателей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-объединение "Деловая Россия" в сентябре презентуют фонд поддержки молодых предпринимателей, который будет выделять гранты лучшим проектам и предоставлять льготные кредиты. Об этом сообщила в четверг ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева в кулуарах стратегической сессии "Креативная экономика - драйвер развития страны".

"Это была инициатива [председателя "Деловой России"] Алексея Репика. Объединение будет единственным учредителем этого фонда, а АСИ формирует некую воронку проектов под этот фонд. Сейчас вместе с молодыми предпринимателями определяем критерии и меры поддержки под стартапы, проекты. Это и грантовая поддержка, и заемное финансирование на суперльготных условиях", - сказала она.

По словам Чупшевой, фонд в ближайшее время будет зарегистрирован. "Мы планируем в сентябре презентовать фонд <...>, представить критерии отбора и, я думаю, первые проекты, которые будут отобраны для поддержки финансирования", - добавила Чупшева.

Стратегическая сессия "Креативная экономика - драйвер развития страны" проходит в четверг в "Точке кипения" Агентства стратегических инициатив в Москве, она посвящена обсуждению перспектив развития креативных индустрий в России и привлечения инвестиций в эту сферу, а также участию малого и среднего бизнеса в развитии городов.