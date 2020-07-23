Минфин США обязал "Группу ГАЗ" ежемесячно подтверждать независимость от Дерипаски

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало "Группу ГАЗ", подконтрольную Олегу Дерипаске, каждый месяц подтверждать, что действует не от лица и не в интересах бизнесмена, а также ежеквартально предоставлять финансовую отчетность компании. Это следует из списка ответов на вопросы к лицензии на продление операций с "Группой ГАЗ".

"Группа ГАЗ" обязана подтверждать, что не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в санкционный список OFAC, и что контроль над действиями, политикой и решениями компании принадлежит совету директоров и акционерам группы. Эта информация должна быть представлена в течение пяти дней по истечению каждого месяца", - говорится в документе.

Также группа обязана ежеквартально предоставлять OFAC финансовую отчетность. "Группа ГАЗ" обязана предоставлять аудированные финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о его составе и изменениях, а также списки новых планируемых совместных предприятий, созданных "Группой ГАЗ" и финансовые соглашения, заключенные с группой на сумму $5 млн или более. Информация должна быть представлена в течение пяти дней после закрытия каждого календарного квартала", - отмечается в тексте.

На прошлой неделе OFAC в очередной раз продлил отсрочку введения санкций для "Группы ГАЗ" до 22 января 2021 года.

Ранее Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), заявлял о возможном банкротстве и национализации компании из-за санкций США. Бизнесмен уверен, что, если санкции вступят в силу, у группы нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.