Исследование: Шотландия потеряла $5 млрд в результате выхода Великобритании из ЕС

ТАСС, 23 июля. Экономика Шотландии уже потеряла £3,94 млрд ($5 млрд) в результате выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП) со ссылкой на исследование Уорикского университета.

Таким образом каждый шотландец с момента реализации Brexit в среднем недосчитался £736 ($936), а наиболее пострадавшим городом назван Абердин, где каждый его житель потерял £9 тыс. Кроме того, анализ правительства Шотландии показал, что завершение переходного периода Brexit в 2020 году в течение двух лет может привести к сокращению шотландской экономики еще на £3 млрд ($3,8 млрд).

"Данные показывают, что экономика Шотландии уже сильно пострадала от Brexit... Безрассудные планы консерваторов выйти из ЕС с плохой сделкой или без сделки вовсе в разгар пандемии сделают Шотландию еще беднее", - сказал "теневой" министр экономики от ШНП Стив Флинн.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в ЕC состоялся 23 июня 2016 года. Несмотря на то, что большинство жителей Шотландии высказались против Brexit, победу по итогам плебисцита с результатом 51,9% одержали евроскептики. После нескольких переносов даты Brexit официальный выход Великобритании из ЕС состоялся в ночь на 1 февраля этого года.