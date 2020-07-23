Российские торговые центры предложили создать для них отдельную отрасль

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил правительству создать для торговых центров собственную отрасль для регулирования рынка. Об этом в четверг сообщил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко на пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам рынка торговой недвижимости. Соответствующие письмо направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Когда мы общаемся на круглых столах с представителями органов исполнительной власти, нас не могут идентифицировать с точки зрения применения тех или иных мер поддержки. <...> Нет универсального критерия, по которому можно применять в рамках страны или региона меры поддержки", - сказал Москаленко.

Он добавил, что при этом есть проблема регулирования отрасли, этим вопросом занимаются разные ведомства, начиная с Роспотребнадзора. "Поэтому и родилась мысль, мы сказали, давайте мы возьмем на себя часть этих функций", - добавил он.

Также РСТЦ обратился к Мишустину с просьбой создать рабочую группу в целях принятия комплексных решений по ситуации с торговыми центрами в России.

Российский совет торговых центров является профессиональной организацией девелоперов, архитекторов, специалистов по маркетингу, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг. Совет был создан в июне 2002 года.