АСИ до конца года представит рейтинг качественной среды для жизни

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив до конца 2020 года представит пилотной рейтинг качественной среды для жизни, в который будут включены все регионы России. Об этом сообщила в четверг журналистам глава АСИ Светлана Чупшева в кулуарах стратегической сессии "Креативная экономика - драйвер развития страны".

"В январе президент поддержал наше предложение по запуску такой работы в регионах - по созданию качественной среды для граждан в нашей стране. Это и доступное образование, и здоровье, и социальная поддержка, это налоги и безопасность. Из этих компонентов мы сейчас сделали прообраз методики оценки регионов", - сказала она.

Чупшева пояснила, что в рейтинг будет заложен принцип, который "позволил бы вместе с человеком пройти через конкретную жизненную ситуацию". "То есть это будет оценка регионов не по показателям статистическим, как, например, обеспеченность врачами, койко-местами, а здесь будут конкретные жизненные ситуации - как записать ребенка в школу, детский сад, как можно пройти амбулаторное лечение", - рассказала Чупшева.

Стоит задача в рамках этого рейтинга выявить узкие места, барьеры, несправедливости для человека, и благодаря таким лучшим практикам в регионах запустить механизм, который "позволил бы создать действительно качественную благоприятную среду для жизни населения, в том числе для молодежи", пояснила глава АСИ.

"Сам рейтинг пилотный мы, я думаю, озвучим в конце года", - добавила она, уточнив, что в него войдут все регионы страны.