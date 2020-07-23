В Госдуме в сентябре пройдут парламентские слушания по бюджетной и налоговой политике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы планируют в сентябре провести парламентские слушания по основным направлениям бюджетной и налоговой политике, а также по межбюджетным отношениям. Об этом сообщил в четверг лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе брифинга по итогам прошедшей весенней сессии.

"Такие слушания пройдут в сентябре. Я думаю, что они пройдут не только с приглашением большого количества людей для обсуждения, но и с включением нового формата онлайн - для того, чтобы максимальное количество регионов и заинтересованных было к этому процессу подключено", - отметил Неверов.

О необходимости широко обсудить основные вопросы бюджетной и налоговой политики перед рассмотрением проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в Госдуме заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"). "Председатель правительства (Михаил Мишустин) сам предложил, что давайте мы перед рассмотрением бюджета проведем широкие парламентские слушания по основным направлениям бюджетной и налоговой политики, по межбюджетным отношениям, и обсудим, какие проблемы нам необходимо будет решать в ходе осеннего бюджетного процесса", - сказал Макаров.