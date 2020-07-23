Посещаемость торговых центров Москвы составила в июле 75% от прошлогоднего уровня

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров Москвы в июле 2020 года составила 75% от уровня прошлого года, рост с июня - около 10%. Об этом сообщил в четверг журналистам основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ), президент Олег Войцеховский.

"По Москве мы видим 70-75% посещаемость и где-то порядка 60% покупательную способность от той, которая была в соответствующий период прошлого года", - сказал он на пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам рынка торговой недвижимости.

Как пояснил ТАСС Войцеховский, в июне 2020 года посещаемость в московских торговых центрах была на уровне 60-65% от уровня прошлого года.

При этом он отметил, что в регионах РФ ситуация другая, среднюю динамику оценить сложно, поскольку торговые центры открываются в разном темпе. "Лидер - Тюменская область, где чуть ли ни 100% посещаемость, покупательская способность - на уровне 65%. В Волгоградской области посещаемость на уровне 75% и покупательская способность 75% от уровня прошлого года", - сказал он.

Как сообщали в первой половине июля эксперты ИТ-компании "Эвотор", посещаемость торговых центров не достигла докризисных показателей из-за ужесточения мер безопасности в ТЦ и снижения покупательской способности. В некоторых регионах часть объектов в торговых центрах из-за ограничительных мер не работает, например, развлекательные зоны, фитнес-центры, салоны красоты и фудкорты. В крупных городах восстановление трафика также сдерживает отсутствие туристического потока.