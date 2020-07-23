{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС подозревает дистрибьютора косметики Aldo Coppola в заключении картельного сговора

В ведомстве отметили, что Aldo Coppola воспрепятствовал проведению внеплановой проверки ФАС, отключив компьютерную сеть, заблокировав учетные записи и закрыв доступ в отдельные помещения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ФАС подозревает дистрибьютора косметики и парфюмерии Aldo Coppola в заключении картельного сговора. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

"ФАС подозревает Aldo Coppola в картеле", - отмечается в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, Aldo Coppola воспрепятствовал проведению внеплановой проверки ФАС, отключив компьютерную сеть, заблокировав учетные записи и закрыв доступ в отдельные помещения. В службе не исключили, что компанию ждет штраф в связи с этим.

В пресс-службе ФАС ТАСС подтвердили, что информация о подозрении в картеле актуальная, уточнив, что речь идет о российском юридическом лице "А-Бьюти".

Итальянский бренд Aldo Coppola основан в 1966 году в Милане. Первый центр красоты Aldo Coppola в России появился в 1996 году. На сегодняшний день в Москве и Подмосковье открыто 6 центров красоты и SPA компании.

Теги
Россия
В Ростуризме сообщили, что программа кешбэка будет включать до 2 млн путешествий по России
В проекте примут участие все регионы
Читать полностью