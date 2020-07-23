ФАС подозревает дистрибьютора косметики Aldo Coppola в заключении картельного сговора

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ФАС подозревает дистрибьютора косметики и парфюмерии Aldo Coppola в заключении картельного сговора. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

"ФАС подозревает Aldo Coppola в картеле", - отмечается в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, Aldo Coppola воспрепятствовал проведению внеплановой проверки ФАС, отключив компьютерную сеть, заблокировав учетные записи и закрыв доступ в отдельные помещения. В службе не исключили, что компанию ждет штраф в связи с этим.

В пресс-службе ФАС ТАСС подтвердили, что информация о подозрении в картеле актуальная, уточнив, что речь идет о российском юридическом лице "А-Бьюти".

Итальянский бренд Aldo Coppola основан в 1966 году в Милане. Первый центр красоты Aldo Coppola в России появился в 1996 году. На сегодняшний день в Москве и Подмосковье открыто 6 центров красоты и SPA компании.