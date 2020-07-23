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Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что налоговая льгота на ИИС должна действовать так, чтобы средства российских инвесторов шли в экономику РФ, а не в иностранные юрисдикции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.

"Может быть только для первого, а может быть и для второго типа ИИС, мы примем решение, что через индивидуальные инвестиционные счета инвестиции должны идти только в российские инструменты, а иностранные инструменты в данном случае ограничить, а может, и запретить", - пояснил он.

Аксаков отметил, что налоговая льгота на ИИС должна действовать так, чтобы средства российских инвесторов шли в экономику РФ, а не в иностранные юрисдикции. "Это предложение я озвучил на заседании Межрегионального банковского совета, и, насколько знаю, Банк России такую позицию тоже поддерживает", - добавил он.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 руб.

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