Карелия получит 1,25 млрд рублей на строительство цехов для промплощадки в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Дополнительное финансирование по индивидуальной программе социально-экономического развития Карелии в размере 1,25 млрд рублей пойдет на строительство административного корпуса и трех производственных цехов на территории промышленной площадки в Петрозаводске. Об этом во время заседания правительства региона сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия предусмотрено дополнительное финансирование в размере 1 млрд 250 млн рублей на строительство административного корпуса и производственных зданий. Мы провели уже целый ряд встреч, определили, что это будет три цеха", - сказал он.

На промплощадке появятся цех строительной индустрии и обработки камня, цех деревообрабатывающей индустрии и производства мебели, а также цех обрабатывающей индустрии. По словам Ермолаева, техническое задание для строительства объектов уже направили в Минстрой и находится на завершающей стадии готовности. После этого власти начнут поиск подрядчика, который займется проектированием и последующим строительством. Ввод в эксплуатацию запланировали на 2024 год.

"Уже пять компаний достаточно серьезных проявили желание поучаствовать в этом проекте. Я думаю, что к моменту ввода в эксплуатацию мы обеспечим максимальную загрузку вновь созданных производственных помещений", - добавил министр.

Он также отметил, что ко второй промышленной площадке в Петрозаводске "Южная промзона", которую создали в ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инвесторы также проявляют большой интерес. Объект, который специализируется на камнеобработке, ввели в эксплуатацию 16 апреля, сейчас на месте ведется монтаж оборудования.

"Мы планируем уже в ближайшие дни объявить о приеме резидентов на этот промпарк. Я вчера встречался с Ассоциацией камнеобработчиков, и, конечно, этот проект вызывает очень высокий интерес. Уверен, что здесь будет большая конкруренция", - сообщил Ермолаев.