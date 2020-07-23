В Калининградской области в 2021 году начнут выпуск чипов для "умных" электросчетчиков

КАЛИНИНГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group к первому кварталу 2021 года наладит выпуск комплектов электронных компонентов для создания "умных" индивидуальных приборов учета электроэнергии. Производство развернут на базе собственного центра разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (ДжиЭс-Нанотех) в городе Гусеве Калининградской области, сообщила в четверг журналистам руководитель службы внешних коммуникаций холдинга Вероника Бялковская.

"В комплект войдут интегральные микросхемы различного назначения, которые обеспечат функциональность приборов учета в части контроля расхода электроэнергии, дистанционной передачи данных счетчика энергетикам, а также удаленного контроля наличия напряжения у потребителя", - сообщила она.

Отмечается, что GS Group уже освоил компетенции по производству интегральных микросхем для приборов учета и готов наладить крупносерийный выпуск продукции к первому кварталу 2021 года. Ежегодный объем производства таких микросхем составит порядка 10 млн штук.

По информации руководителя департамента стратегических проектов холдинга Андрея Мартынова, интегральные микросхемы для приборов учета электроэнергии, которые запустят в серию в начале следующего года, - новейшая разработка с расширенными возможностями. Холдинг уже приступил к их валидации совместно с российскими производителями счетчиков.

В целом в России подлежат замене либо новой установке на разнообразных объектах до 80 млн "умных" электросчетчиков. Средняя стоимость "умного" электросчетчика составляет 4 тыс. рублей (при массовом выпуске возможно удешевление, в том числе за счет роста рынка отечественных комплектующих при гарантированном заказе). Таким образом, весь потенциал рынка - 320 млрд руб. При максимальной стоимости чипа для "умного" электросчетчика до 200 рублей за одну единицу предельный потенциал рынка таких чипов -16 млрд руб., подсчитали в холдинге.