ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС /. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Подписи под документом поставили в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы рады завершить переговоры по меморандуму. Теперь важно, чтобы процесс был завершен в Раде, чтобы мы смогли подготовить выделение первого транша", - сказал Домбровскис на пресс-конференции после подписания документа. Он также подчеркнул, что обсудил с премьером Украины ход реализации реформ в стране, которые являются обязательным условием для оказания макрофинансовой помощи Киеву.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, эта сумма будет предоставляться Украине в виде долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях. "Эти средства будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и смягчению тяжелых негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Программа рассчитана на сумму до €1,2 млрд двумя равными частями", - отмечается в документе.

Условия помощи

Как подчеркивает Еврокомиссия, "в подписанном меморандуме о взаимопонимании Украина и ЕС согласовали политические действия, которые Украина берет на себя для получения помощи". В частности, меморандум включает восемь политических условий, связанных с усилением управления государственными финансами, управлением и верховенством закона, конкуренцией на газовом рынке, улучшением делового климата и управлением государственными предприятиями", - говорится в заявлении ЕК. Более того, помимо конкретных политических мер, изложенных в меморандуме, "Украине также придется поддерживать программу МВФ на должном уровне". "Четкая приверженность Украины независимости Центрального банка является необходимым предварительным условием для укрепления доверия и поддержания хорошего сотрудничества между Украиной и ее международными партнерами", - отмечает ЕК.

В заявлении также поясняется, что программа помощи будет действовать в течение 12 месяцев.

Новый пакет

Евросоюз еще 22 апреля решил выделить €3 млрд соседним государствам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая €1,2 млрд Украине. В рамках того же пакета ЕК предоставила помощь Албании (€180 млн), Боснии и Герцеговине (€250 млн), Грузии (€150 млн), Иордании (€200 млн), Косову (€100 млн), Молдавии (€100 млн), Черногории (€60 млн), Северной Македонии (€160 млн) и Тунису (€600 млн).