Количество штаб-квартир компаний в административном центре Хайнаня в 2019 году достигло 27

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. Количество штаб-квартир предприятий в китайском городе Хайкоу, административном центре южной провинции КНР Хайнань, в прошлом году увеличилось до 27. Как сообщает агентство Xinhua, здесь сосредоточено около 65% главных офисов всех компаний на острове.

"Хайкоу продолжит оптимизировать бизнес-среду, развивать функции комплексного обслуживания города, - цитирует агентство слова заместителя мэра Хайкоу Ван Лэя. - Будут предприняты усилия по развитию и привлечению региональных штаб-квартир или филиалов ведущих предприятий КНР и других стран". Чиновник уточнил, что речь идет о компаниях "в сферах современных услуг, высоких технологий и туризма".

Согласно официальной статистике, в 2019 году общий операционный доход 27 штаб-квартир компаний города Хайкоу составил 41,7 млрд юаней (порядка $5,9 млрд). Налоговые поступления в казну КНР от их деловой деятельности в минувшем году превысили 2,8 млрд юаней (около $400 млн), в первой половине этого года было уплачено 1,149 млрд юаней налогов (примерно $164 млн).

Власти Китая планируют завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций, а также свободный порт с китайской спецификой.