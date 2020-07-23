На Кубани в 2020 году общее число газовых заправочных станций увеличится до 25

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) до конца 2020 года введут в эксплуатацию в пяти муниципалитетах Краснодарского края. Общее количество АГНКС в регионе, после этого, увеличится до 25, они будут расположены в 18 муниципалитетах Кубани, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

В феврале сообщалось, что сеть газовых заправочных станций в районах Кубани намерены построить в течение трех лет в рамках программы Минэнерго России, их будет более 40, на эти цели будет направлено более 1,7 млрд рублей.

"В текущем году в Краснодарском крае запланирован ввод пяти заправочных станций, мы уверенно идем к достижению этого результата. <…> С их вводом общее число АГНКС на Кубани достигнет 25 в 18 муниципальных образованиях", - приводит пресс-служба слова министра ТЭК и ЖКХ региона Александра Трембицкого.

Уточняется, что в соответствии с поручением губернатора новые заправки появятся в Армавире, Новороссийске, Темрюке, Ейске и станице Ладожской Усть-Лабинского района. Также сообщается, что в дальнейшем власти планируют ежегодно строить по 18-20 заправок, в этом направлении сейчас проводится работа с инвесторами.

"Благодаря его [газа] использованию вместо бензина жители и представители МСП сократят расходы на содержание автомобиля на сумму от 100 до 200 тыс. рублей в год", - отметили в пресс-службе. В 2019 году на Кубани работали порядка 20 газовых заправочных станций, планируется, что до конца 2024 года их число увеличится до 93.