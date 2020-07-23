Объем инвестиций в сельхозпроекты в Тверской области достиг 62 млрд рублей

ТАСС, 23 июля. Около 4 тыс. рабочих мест планируется создать в агропромышленном комплексе (АПК) Тверской области в ближайшие годы за счет реализации 21 инвестиционного проекта. Их общий объем финансирования превышает 62 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя во время отчета перед областным заксобранием об итогах работы в 2019 году.

"Сейчас в АПК Тверской области реализуются или планируются к реализации 21 инвестиционный проект с общим объемом вложений более 62 миллиардов рублей, включая крупнейшие проекты за всю историю сельскохозяйственного производства в регионе. Они дадут Тверской области порядка 4 тысяч новых рабочих мест", - сказал Руденя.

По его словам, темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в 2019 году увеличились в 2,5 раза, в том числе в секторе растениеводства за счет расширения площадей посадки зерновых культур, картофеля и льна. "В 2019 году в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в Тверской области удельный вес крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и населения увеличился до 32%. Расширился и объем поддержки для крестьянско-фермерских хозяйств. Благодаря этому в сельском хозяйстве появилось на 80% больше рабочих мест, в сравнении с 2018 годом", - отметил Руденя.

Как сообщалось, в числе наиболее масштабных проектов в сфере АПК - строительство животноводческого и мясоперерабатывающего комплексов, цеха по производству комбикормов в Бежецком и Сонковском районах. Компания "Коралл" направит на эти цели более 30 млрд рублей, выход на проектную мощность планируется в 2022-2023 годах. Также компания "Румелко агро" инвестирует более 18 млрд рублей в строительство в Кашинском городском округе молочного комплекса на 11 тыс. голов скота. Там будет открыто около 700 рабочих мест.

Всего до 2028 года в различных секторах экономики Тверской области планируется реализовать 72 инвестпроекта, заявленный объем их финансирования составит 120 млрд рублей, будет открыто более 20 тыс. рабочих мест.