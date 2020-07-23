Ставропольский "Арнест" получит 100 млн рублей на повышение производительности труда

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей аэрозольной косметики АО "Арнест" (Ставропольский край) при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) оптимизирует процесс производства продукции в цехе клапанов для повышения производительности труда. На это компании одобрен заем в 100 млн рублей, который позволит повысить производительность труда на 20% в месяц, сообщила пресс-служба ФРП.

"Компании "Арнест" одобрен заем на 100 млн рублей по программе повышения производительности труда. С помощью займа ФРП и программы повышения производительности труда, реализуемой совместно с Федеральным центром компетенций, предприятие оптимизирует процесс производства продукции в цехе клапанов с целью повышения производительности труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптимизация позволит сократить время протекания производственного процесса с 34 до пяти суток и повысить производительность труда на 20% в месяц.

"Средства займа пойдут на технологическое перевооружение и модернизацию цеха - устаревшее и физически изношенное оборудование заменит более новое и производительное, что приведет к механизации и автоматизации производства, а также сокращению времени переналадок и запасов в производственном процессе", - отмечается в сообщении.

Общий бюджет проекта составляет 220,2 млн рублей.

АО "Арнест" - крупнейший производитель аэрозольной парфюмерно-косметической продукции в России и СНГ, ассортимент превышает 600 наименований. На долю группы компаний приходится более 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в России. "Арнест" является основным участником Национального аэрозольного кластера, объединившего предприятия в Ставропольском крае, Тульской области и Карачаево-Черкесии.