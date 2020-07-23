СМИ: в Ираке вновь заработали аэропорты

ТАСС, 23 июля. Аэропорты Ирака, закрытые ранее из-за пандемии, возобновили свою работу в четверг. Об этом сообщила газета Baghdad Times.

По информации издания, соответствующее распоряжение выдал на прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности республики. Власти Ирака приостановили внутреннее и международное авиасообщение с 17 марта из-за распространения в стране коронавируса нового типа.

По последним данным Министерства здравоохранения Ирака, с начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 99 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 67 тыс. пациентов выздоровели, свыше 4 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.