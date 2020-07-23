Инфраструктурную поддержку в Арктике смогут получить семь проектов на 187 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития рассмотрело заявки инвесторов на получение инфраструктурной поддержки в Арктике - на нее смогут претендовать семь проектов, которые позволят привлечь 187 млрд рублей инвестиций и создать 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Всего Минвостокразвития получило заявки на поддержку 13 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет 212,5 млрд рублей.

"Соответствующими требованиям признаны семь инвестпроектов с частными инвестициями 187 млрд рублей, планируется создание 5 тыс. новых рабочих мест", - сообщили в министерстве.

В частности, на субсидию смогут претендовать проекты освоения Сырадасайского угольного месторождения на Таймырском полуострове, а также строительства терминала навалочных грузов в морском порту Мурманска. Проекты по освоению платинометалльного месторождения Федорова тундра в Мурманской области, техническому перевооружению Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле также признаны соответствующими требованиям.

Кроме того, предварительный отбор прошли проекты по строительству в Мурманской области нефтебазы и завода по выращиванию лосося. Как уточнили в министерстве, эти списки переданы на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики, которая будет принимать окончательное решение по поддержке проектов.

Согласно утвержденным президентом законам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект или открыть новый вид бизнеса и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны РФ, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.