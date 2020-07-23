Более 135 млн рублей выделят на развитие рынка газомоторного топлива в Якутии

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 135 млн рублей из бюджета Якутии планируется выделить в течение ближайших двух лет на работы по развитию рынка газомоторного топлива в регионе. Средства будут направлены на перевод транспортных средств на газомоторное топливо и создание газозаправочной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте регионального министерства промышленности и геологии.

"136 млн рублей планируется выделить из государственного бюджета республики на реализацию крупных объектов газозаправочной инфраструктуры и на перевод транспортных средств на газомоторное топливо в ближайшие два года. Цель создать привлекательные условия для использования на транспорте более экономного и экологического топлива, производства и развития сопутствующей инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива в Якутии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения строительства автодороги "Вилюй" по направлению из города Усть-Кут Иркутской области в Якутск планируется строительство криогенной автомобильной заправочной станции сжиженного природного газа для "бесперебойного сообщения между регионами с использованием экологически чистого газомоторного топлива".

До 2030 года согласно стратегии социально-экономического развития региона ожидается построить до 42 заправочных станций, в том числе газонаполнительные компрессорные станции и передвижные автомобильные газозаправщики. Помимо этого, создан региональный оператор развития рынка газомоторного топлива - Агентство по развитию промышленного потенциала.