В Ростуризме сообщили, что программа кешбэка будет включать до 2 млн путешествий по России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 2 млн путешествий по России войдут в программу возврата части денежных средств за туры. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на брифинге в четверг.

как получить компенсацию за путешествие по России

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

"Мы приняли решение, что в проекте (программа кешбэка за туры - прим. ТАСС) примут участие все регионы нашей страны. <...> Мы рассчитываем предложить до 2 млн самых разных путешествий по России от Калининграда до Владивостока", - сказала она.

Глава Ростуризма добавила, что технологическим партнером программы выступит ПАО "Ростелеком", компания будет обеспечивать бесперебойную работу системы в момент реализации проекта.