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Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки субъектов России
Министр финансов РФ Антон Силуанов Антон Новодережкин/ТАСС
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Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

"В cложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года", - отметил Силуанов.

Динамика поступлений доходов

Пресс-служба Минфина сообщила, что динамика поступлений доходов в региональные бюджеты РФ улучшается, стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах.

"Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступили почти 5 трлн рублей (4,869 трлн руб.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета - до 1 384 млрд рублей (на 498 млрд рублей или на 56% больше уровня 2019 года), что составляет 22% от доходов субъектов Федерации. По данным Минфина, это связано в том числе с масштабной реализацией мер правительства РФ по поддержке населения, предприятий и медицинских учреждений в рамках борьбы с пандемией.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, каждый пятый рубль в консолидированных доходах региональных бюджетов приходится на федеральные дотации и другие меры поддержки. "Каждый пятый рубль в составе консолидированных доходов бюджетов регионов приходится на федеральные дотации и иные меры поддержки. Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились региональные расходы капитального характера, в частности на строительство и оборудование объектов здравоохранения", - говорится в сообщении Минфина со ссылкой на слова Силуанова.

Кроме того, по данным Минфина, расходы регионов на заработную плату выросли на 12% и составили 2,3 трлн рублей. Это произошло в том числе за счет предоставления из федерального бюджета стимулирующих выплат, отмечается в сообщении.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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