Международные резервы России за неделю сократились на $0,2 млрд

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 17 июля практически не изменились по сравнению с показателем на 10 июля и составили $574 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, международные резервы РФ на 10 июля находились на уровне $574,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.