{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России за неделю сократились на $0,2 млрд

По данным ЦБ, они составили $574 млрд

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 17 июля практически не изменились по сравнению с показателем на 10 июля и составили $574 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, международные резервы РФ на 10 июля находились на уровне $574,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Что такое карты рассрочки? Чем они отличаются от кредитов и рассрочки на товар?
Читать полностью