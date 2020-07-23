Путин пошутил про "сотенку миллиардов" после слов главы "Газпром нефти"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Московский нефтеперерабатывающий завод" (МНПЗ) в четверг ввел в эксплуатацию установку Евро+. Команду о запуске дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.

Во время церемонии запуска он пошутил над оговоркой Александра Дюкова - главы "Газпром нефти", которая владеет заводом. Во время речи руководитель компании заявил о необходимости модернизации МНПЗ на 250 млрд рублей и сразу же поправил эту сумму в сторону увеличения - до 350 млрд рублей.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я (ранее) сказал "350 миллиардов". Вы решили добавить сразу сотенку, нет?" - обратился к главе "Газпром нефти" Путин. Дюков при этом ответил, что цифра 350 млрд руб. - верная, на текущий момент компания уже инвестировала 215 млрд рублей.