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Путин пошутил про "сотенку миллиардов" после слов главы "Газпром нефти"

На церемонии запуска нового комплекса на Московском НПЗ Александр Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия сначала в 250 млрд, а потом в 350 млрд руб.
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Московский нефтеперерабатывающий завод" (МНПЗ) в четверг ввел в эксплуатацию установку Евро+. Команду о запуске дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.

Во время церемонии запуска он пошутил над оговоркой Александра Дюкова - главы "Газпром нефти", которая владеет заводом. Во время речи руководитель компании заявил о необходимости модернизации МНПЗ на 250 млрд рублей и сразу же поправил эту сумму в сторону увеличения - до 350 млрд рублей.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я (ранее) сказал "350 миллиардов". Вы решили добавить сразу сотенку, нет?" - обратился к главе "Газпром нефти" Путин. Дюков при этом ответил, что цифра 350 млрд руб. - верная, на текущий момент компания уже инвестировала 215 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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