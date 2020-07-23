Аксаков рассказал о планах российских сырьевых компаний выпустить стейблкоины

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Крупные российские сырьевые компании планируют выпуск стейблкоинов (криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, их курсы подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют - прим. ТАСС), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн-конференции в ТАСС.

"Крупные российские компании заинтересованы в выпуске стейблкоинов. Это компании, которые занимаются добычей сырья, поставкой металлов, в том числе драгоценных металлов, на внутренний и на внешние рынки", - отметил Аксаков.

По его словам, первые выпуски таких цифровых финансовых активов появятся в первой половине 2021 года "Первые соответствующие информационные системы на выпуск таких стейблкоинов уже созданы. Сейчас они начнут наполняться содержанием", - добавил депутат.

Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля, он должен вступить в силу с января 2021 года. Согласно закону, граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы в кредитных организациях, но не смогут их использовать для оплаты каких-либо товаров и услуг. Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов, будет возможно в специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России.