"Россети" инвестируют в умную систему учета электроэнергии 381 млрд рублей до 2030 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует инвестировать в развитие интеллектуальной системы учета потребления электроэнергии более 381 млрд руб. до 2030 года. Об этом говорится в Telegram-канале группы со ссылкой на генерального директора "Россетей" Павла Ливинского.

Группа внедрит 18,1 млн интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии до конца 2030 года, отметил Ливинский на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова на НПП "Исток" им. Шокина в городе Фрязино.

"Россети" с 1 июля 2020 года приступила к реализации закона о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии. Началось массовое внедрение "умных" счетчиков.

"Умные" приборы учета

"Интеллектуальная система учета - ключевой элемент цифровой трансформации электроэнергетики",- говорится в сообщении.

Группа вела подготовку начиная с 2018 года. На данный момент 15% точек коммерческого учета уже оснащены "умными счетчиками" (около 2,7 млн приборов), уточнили в группе.

Также в рамках партнерства "Россетей" и госкорпорации "Ростех" созданы и модернизированы производственные линии (в том числе на базе НПП "Исток"), готовые обеспечить потребность сетевой компании в "умных" счетчиках.

Программа цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.