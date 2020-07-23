Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала продажи по модели маркетплейса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Крупнейший в РФ ретейлер электроники и бытовой техники группа "М.Видео-Эльдорадо" начинает сотрудничать с производителями, ретейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса. При этом группа сохранит текущую бизнес-модель ретейлера бытовой техники и электроники. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" расширяет ассортимент и начинает сотрудничать с производителями, ретейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса - компания не закупает эти товары сама, но получает комиссию за их реализацию. Группа сохраняет текущую бизнес-модель как ретейлер бытовой техники и электроники, в рамках которой компания самостоятельно закупает товары и управляет стоком", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, группа планирует за счет модели маркетплейса существенно расширить модельный ряд ассортимента, а также начать работу с новыми категориями, смежными с электроникой и бытовой техникой - электроинструментами, товарами для ухода за детьми, электронными игрушками, спортивными тренажерами, что позволит привлечь новых клиентов и увеличить частоту покупок. В среднесрочной перспективе реализация партнерских товаров может составить около 10% оборота группы.

"М.Видео-Эльдорадо" планирует развивать сотрудничество как напрямую с крупными производителями и мерчантами, так и через платформу goods.ru. К концу года количество прямых партнерских соглашений может составить около 60.

Согласно собственным данным компании, совокупный ежемесячный трафик онлайн-площадок "М.Видео" и "Эльдорадо" в июне превысил 70 млн посетителей. Ожидается, что расширение ассортимента в смежных категориях по модели маркетплейса позволит группе без дополнительных капитальных затрат оптимизировать работу с поисковыми запросами, привлечь дополнительный трафик и увеличить конверсию. "Ассортимент группы может вырасти в несколько раз, превысить сотню тысяч товаров, что позволит увеличить продажи на 10% в перспективе нескольких лет", - говорится в сообщении.

О компании

Группа "М.Видео-Эльдорадо" объединяет 513 магазинов под брендом "М.Видео", 506 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 19 магазинов "m_mobile" в более чем 250 городах Российской Федерации. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" на фоне ограничений для непродовольственного ретейла из-за пандемии коронавируса, согласно предварительным операционным данным, во II квартале 2020 года снизились на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигли 86,9 млрд рублей.