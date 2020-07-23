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В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и дома, построенные на садовых земельных участках
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, внесли в нижнюю палату законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и ее расширении. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.

"Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет - до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта - сенаторы А. А. Турчак, О. В. Мельниченко, А. А. Шевченко и депутат П. В. Крашенинников", - говорится в сообщении. Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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