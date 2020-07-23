Ночной поезд между Петербургом и Петрозаводском возобновит движение

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Скорый поезд №11/12, курсирующий в ночь между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, возобновит движение с 30 июля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Первые рейсы из Петрозаводска поезд совершит 30, 31 июля и 2 августа, а с 5 августа будет курсировать четыре раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Время отправления из Петрозаводска - 22:40 мск, прибытие в Санкт-Петербург - 06:24 мск следующих суток", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, поезд был временно отменен с 24 марта в связи с пандемией коронавируса. Между столицей Карелии и Петербургом поезд №11/12 единственный осуществляет перевозку пассажиров в ночное время.