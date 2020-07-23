Борисов: "умный" учет электроэнергии повысит эффективность инфраструктурных организаций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Развитие интеллектуального учета электроэнергии позволит повысить эффективность работы инфраструктурных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на совещания по вопросу производства отечественных интеллектуальных приборов во Фрязино.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации реализуется базовый принцип цифровизации электроэнергетики - развитие интеллектуального учета электроэнергии, что позволит кратно повысить эффективность функционирования инфраструктурных организаций, а также создаст заказ для российских производителей необходимого оборудования", - сказал Борисов. Его слова приводятся в сообщении Минэнерго РФ.

Он отметил, что для системного решения подобного рода задач разработан эффективный инструмент - правительству дается право устанавливать квоты на товары российского производства как при госзакупках, так и при закупках, осуществляемых естественными монополиями и корпорациями.

Умные приборы учета

"Число точек учета электроэнергии достигает почти 76 млн. Поэтапная установка интеллектуальных приборов учета займет порядка 15 лет, следовательно, мы можем говорить о формировании понятного и гарантированного спроса на отечественные приборы учета", - сказал на совещании министр энергетики России Александр Новак.

Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко на совещании отметил, что на мощностях госкорпорации уже выпускаются первые российские "умные" электросчетчики, которые передают информацию о расходе электроэнергии напрямую в энергокомпании.

Применение российского программного обеспечения и компонентов гарантирует повышенную устойчивость приборов к несанкционированным вмешательствам извне, уточнил Сахненко.

С 1 июля 2020 года в России вступил в силу федеральный закон, регулирующий вопросы введения интеллектуального учета электроэнергии. С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе частные жилые дома, малый и средний бизнес, промышленность).

Начиная с 1 января 2022 года, устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Современные приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.