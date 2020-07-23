Авиакомпания Utair возобновляет полетную программу в Волгограде, нарушенную из-за пандемии

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда вносит с августа изменения в расписание рейсов в связи с возобновлением авиакомпанией Utair полетной программы, нарушенной из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам официальный представитель волгоградского авиаузла Анастасия Голодова.

"В августе в расписание международного аэропорта Волгограда вносятся изменения. Авиакомпания Utair продолжит выполнять рейсы, которые были приостановлены в связи с пандемией, а также добавит новую частоту на популярном направлении - в Сочи", - сказала Голодова.

Она уточнила, что уже с 3 августа из аэропорта вновь можно будет улететь прямым рейсом в Астрахань дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Рейсы в Сочи, которые выполнялись по понедельникам, средам и субботам, дополнились еще одним днем недели - пятницей. По измененному расписанию трижды в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям) будет выполняться рейс в Краснодар.

Также авиакомпания Utair продолжит выполнять полетную программу в Уфу. Вылететь в этот город из Волгограда по-прежнему можно будет 3 раза в неделю - в понедельник, среду и субботу.