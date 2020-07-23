В Думе считают, что снятие запрета на импорт в РФ топлива может привести к снижению цены

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный поддержал инициативу Минэнерго о снятии временного запрета на импорт в Россию топлива, в том числе бензина. Это решение будет способствовать развитию конкуренции и может повлиять на снижение цены для потребителей, считает он.

"В части бензина разрешение на импорт позволит увеличить предложение, увеличить конкуренцию, особенно в приграничных территориях, например, с Казахстаном, может привести к снижению цены на бензин для потребителей. Соответственно, потребитель только выиграет", - заметил он.

По его словам, объемы импорта вряд ли будут значительными, а значит, не повлияют существенно на общие объемы производства и потребления топлива в России.

Министерство энергетики России в среду опубликовало проект постановления правительства об отмене действующего временного запрета [до 1 октября 2020 года] на импорт топлива в Россию, так как текущий уровень производства и отгрузок топлива достаточен для создания профицитного предложения на российском рынке. Минэнерго утверждает, что запрет следует снять в том числе из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке и завершения в регионах ряда ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Временный запрет в РФ действует со 2 июня до 1 октября 2020 года. Он был введен из-за снижения спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем и зарубежных рынках в результате введения ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса.

Благодаря временному запрету суточное производство автомобильного бензина с 1 июня по 30 июня 2020 года стабильно превышало растущий спрос: по итогам месяца производство достигло 3,1 млн т, что на 31,8% выше уровня мая текущего года. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок Российской Федерации выросла до 2,8 млн т (+38,6%), экспорт снизился в два раза.