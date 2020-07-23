Ростуризм предлагает перезапустить систему поддержки туроператоров за туры по РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ростуризм предлагает расширить перечень субсидируемых приоритетных туристических маршрутов по России и распространить эту меру поддержки на туроператоров, которые понесли расходы на организацию внутренних чартерных программ. Проект соответствующего постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработало Федеральное агентство по туризму.

Действующая система поддержки туроператоров по приоритетным туристическим маршрутам была запущена правительством РФ в 2018 году. В перечень субсидируемых маршрутов входят Краснодарский край (без Сочи), Республика Карелия, Приморский край, Тюменская область, Республика Алтай и Алтайский край, Республика Бурятия, Камчатский край, Иркутская и Сахалинская области, а также Архангельская область и Вологодская область в рамках маршрута "Серебряное ожерелье".

Этот перечень предлагается отменить и ввести новый расширенный список, который будет формировать Ростуризм. Кроме того, предлагается снизить требование к продолжительности субсидируемого тура с пяти до трех ночей, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

"Дополнительно проектом постановления предусмотрено распространение действия субсидии на туроператоров, понесших расходы на организацию чартерных полетных программ по Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Размер субсидии будет зависеть от длительности полета, уточняющего сезонного коэффициента и количества мест воздушного судна.