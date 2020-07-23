В Карачаево-Черкесии в 2021 году построят цех по переработке рыбы

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Кооператив "Ресурс" построит цех по переработке товарной рыбы в Урупском районе Карачаево-Черкесии, предприятие будет перерабатывать около 50 т рыбы в год. Цех планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщил ТАСС руководитель предприятия Арсен Чомаев.

"Мы выращиванием форель под открытым небом уже более 10 лет, производили около 15-20 т в год. Сейчас полным ходом идет строительство цеха для полного технологического цикла первичной переработки товарной рыбы. По итогу будем получать рыбу в любом виде: икра, сырая, фасованная, замороженная. В ближайших планах - достроить цех, выйти на полную мощность, увеличить число рабочих мест", - рассказал Чомаев.

По его словам, строительство цеха планируется завершить в 2021 году. Общая мощность производства составит до 50 т рыбы в год. В 2019 году кооператив получил грант на развитие материально-технической базы. Товарная рыба теперь будет также выращиваться в специальных установках внутри помещения. Цех строится в Урупском районе республики в 30 м от прудов кооператива.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, кооператив "Ресурс" является одним из немногих предприятий республики, производящих рыбу в полном производственном цикле, от икры до стадии товарной рыбы. Производство является экологически чистым.