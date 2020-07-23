Союзроссахар ожидает снижения производства сахара на 19-23%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) ожидает снижения производства сахара в России в сезоне 2020-2021 (1 августа 2020 года - 31 июля 2021 года) на 19-23%. Об этом в ходе онлайн-конференции "Рынок сахара стран СНГ 2020" сообщил председатель правления союза Андрей Бодин.

"В целом мы ожидаем, что объем производства сахара может снизиться на 19-23%", - сказал он.

Союз рассматривает реализацию как оптимистичного, так и пессимистичного сценария, причем оптимистичный сценарий предусматривает большее сокращение объемов производства. Дело в том, что значительный рост производства сахара в России привел к снижению внутренних цен до уровня себестоимости продукции. Согласно данным Союзроссахара, объем производства свекловичного сахара в России в сезоне 2020-2021 в рамках пессимистичного и оптимистичного сценариев может составить 6 и 5,7 млн тонн соответственно.

Как сообщили в союзе, товарные запасы сахара в России на 1 августа могут составить 3,1 млн тонн, что является историческим максимумом. При этом посевные площади сахарной свеклы в России в 2020 году составили 940 тыс. га против 1,144 млн га в 2019 году. Объем экспорта в сезоне 2019-2020 составил 150 тыс. тонн против 1 тыс. тонн годом ранее.

По словам Бодина, в дальнейшем на внутренний рынок будут влиять погодные условия, результаты переработки сахарной свеклы, ее возможные болезнями этой культуры, а также объемы экспорта сахара за пределы СНГ, в том числе на рынки Северной Африки и Китая. Кроме того, снижение цен на сахар может повлиять на размер посевных площадей свеклы в следующем году, добавил эксперт.