МВФ получил уже больше половины заявок от бедных стран на участие в программе по долгам

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд получил уже более половины заявок от подходящих по критериям бедных стран на участие в инициативе по приостановке выплат по задолженности. Об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс.

"К настоящему моменту 41 страна подала официальные запросы в рамках инициативы о приостановке обслуживания долга. Это больше половины из потенциально 73 стран, которые подходят по критериям для участия в [инициативе] о приостановке выплат по задолженности", - сказал он.

Райс также обратил внимание на то, что в целом фонд с начала пандемии направил финансовую помощь по линии чрезвычайного финансирования МВФ 72 странам. Общий объем этой помощи составил $25 млрд. "Это финансирование предоставляется без традиционных условий со стороны МВФ", - отметил он.

"Мы также предоставили срочное облегчение долгового бремени для всех 29 беднейших государств-членов", - добавил представитель фонда. Для этих целей, по его словам, МВФ выделил порядка $251 млн.

В субботу по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками стран Группы двадцати директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что считает необходимым рассмотреть возможность продления действия моратория на выплату задолженности беднейшими странами.

Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных стран, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией.