Инфляционные ожидания граждан в июле повысились после снижения в апреле - июне

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян на текущий месяц повысились после снижения в апреле - июне, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 6-12 июля ООО "инФОМ" по заказу Банка России.

"Инфляционные ожидания в месячной перспективе также улучшались с начала апреля и до конца июня: так, доля ожидавших сильного роста цена за этот период сократилась на 17 п. п., до 26%. Однако в июле доля негативных оценок выросла до 30%, что, в первую очередь, связано с упомянутым выше сезонным ростом цен на коммунальные услуги", - говорится в материале.

При этом годовые инфляционные ожидания выросли с апреля на 7 п. п. и в июле достигли уже 44%.

Рост цен в июле заметили 57% опрошенных, однако во второй половине апреля доля респондентов, заметивших рост цен за последние две недели, достигла рекордного значения в 74%. Материальное положение граждан ухудшалось с момента введения ограничительных мер, во второй половине мая о нем говорили 44% респондентов. Снятие ограничений и выход на работу заметно улучшили показатели, и к июлю доля пессимистичных ответов сократилась до 26%. При этом впервые значимо выросла доля сообщивших об улучшении материального положения, прирост по сравнению со второй половиной июня составил 5 п. п., до 8%.

О росте расходов в апреле сообщали более половины респондентов (52-53%). Затем показатель несколько снизился и находился в пределах 47-49%. "Сокращение этого показателя было связано с удовлетворением ажиотажного спроса на некоторые товары в начале эпидемии (бакалея, лекарства, продукты)", - отмечается в материале.

В опросе приняли участие 1500 жителей РФ старше 18 лет из 462 городских и не менее 286 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ.