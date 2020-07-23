Украина разместила 12-летние евробонды на $2 млрд

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых. Об этом сообщил украинскому изданию LIGA.net один из инвесторов.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan. Совокупный спрос на украинские бумаги составил $6,3 млрд.

Накануне Министерство финансов Украины заявило о привлечении международных инвестиционных банков для размещения 12-летних еврооблигаций, выпуск которых ранее был отменен после заявления главы Национального банка Украины (НБУ) об отставке. Кроме того, по информации Минфина, Украина планирует объявить ускоренное предложение обмена относительно некоторых непогашенных облигаций со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму $750 млн, одновременно с выпуском новых облигаций.

В начале июля Киев отложил выпуск 12-летних еврооблигаций после того, как глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив это политическим давлением, которое оказывалось на него. Украина планировала получить от выпуска евробондов около $1,75 млрд, из которых $750 млн направить на выплаты по еврооблигациям, срок погашения которых истекает в 2021-2022 годах. Еще $1 млрд предполагалось направить на погашение дефицита государственного бюджета.