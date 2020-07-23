В России средние цены на бензин за неделю выросли на семь копеек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 июля 2020 года выросли на семь копеек и составили 45,54 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на пять копеек - до 43,02 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на восемь копеек - до 46,68 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 10 копеек и составила 52,63 рубля за литр.

В свою очередь, дизельное топливо опустилось в цене на одну копейку - до 48,01 рубля за литр.

По данным статслужбы, рост цен на бензин был зафиксирован в 55 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Салехарде (на 1,7%) и Тюмени (на 1,1%). При этом снижение цен наблюдалось в Севастополе - на 0,9%, в Симферополе - на 0,5% и в Петрозаводске - на 0,2%.

В Москве за отчетный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб. за литр, Аи-95 - от 41,9 до 49,99 рубля, Аи-98 - от 49,99 до 55,19 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,6 до 44,11 рубля за литр, Аи-95 - от 45 до 48,26 рубля, Аи-98 - от 52,8 до 54,89 рубля.

Общий объем производства бензина в РФ с 13 по 19 июля снизился на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 794,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 0,2% - до 1 млн 459,5 тыс. тонн.

Цены на бензин в июне

Средние потребительские цены на бензин в России в июне 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с маем. При этом производители бензина в июне подняли цены на 27,5%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 1%, тогда как цены производителей подскочили на 18,5%.

По данным статслужбы, за январь - июнь 2020 года розничные цены на топливо выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены производителей увеличились на 3,6%.

Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июне 2019 года - также в 2,1 раза).

В июне повышение цен на бензин на 0,8% и более было зафиксировано в 40 субъектах РФ. Заметнее всего бензин подорожал в Севастополе и Республике Тыва - на 4,7% и 4,6% соответственно. При этом ведомство не приводит данных о регионах, где наблюдалось снижение цен.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,5% и 0,6% соответственно.