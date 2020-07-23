Госдеп заявил, что решения о регулярном авиасообщении между РФ и США примут перевозчики

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Решения о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Россией и США будут принимать сами перевозчики, а американские власти на данном этапе продолжают оценивать перспективы отмены ранее введенных запретов на пересечение границы гражданами других государств. Об этом сообщил в четверг на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопросы корр. ТАСС, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"В плане полетов я действительно должен вас перенаправить к авиалиниям. Именно они принимают эти решения. В плане допуска граждан - мы постоянно переоцениваем [ситуацию] и изучаем, как это соотносится с последним развитием событий с пандемией COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). В плане ограничений на поездки, визовых ограничений, которые мы [в недавнем прошлом] ввели", - сказал сотрудник Госдепартамента США.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. По его словам, эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами, но конкретных решений пока нет.

Рикер уточнил, что обозначенная проблематика не рассматривается на уровне госсекретаря США Майкла Помпео. "Сам госсекретарь лично этим не занимается", - пояснил дипломат.

Он также отметил, что не может говорить о том, предполагается ли в каком-то обозримом будущем визит Помпео в Россию, в том числе в свете того, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Вашингтон в декабре прошлого года. "Никаких объявлений о поездке госсекретаря Помпео у меня нет. <...> Знаю, что он может говорить с министром иностранных дел Лавровым в рамках множества звонков с иностранными лидерами и коллегами", - заявил Рикер.

"Конечно, мы ясно сигнализировали о сферах, вызывающих обеспокоенность, [в отношениях] с Российской Федерацией", - продолжал и.о. помощника госсекретаря. Как он утверждал, речь идет "о ряде вопросов - от вмешательства в <...> выборы до вторжения на Украину и оккупации Грузии". "Эти сферы, безусловно, ограничивают наши отношения, как и серия [других] двусторонних вызовов. Однако мы продолжим через наши посольства поддерживать контакты, призывать Российскую Федерацию действовать ответственным образом", - добавил Рикер.