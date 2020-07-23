Кабмин разрешил маркировку импортных лекарств на таможенных складах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило маркировку лекарств, произведенных за рубежом и ввозимых в России, на таможенных складах. Соответствующее постановление правительства опубликовано в четверг на сайте правительства.

"В случае ввоза в РФ при производстве вне территории РФ партии лекарственного препарата допускается нанесение двухмерного штрихового кода методом печати на материальный носитель <…> на таможенном складе", - говорится в постановлении.

Отмечается, что исключением являются лекарственные препараты, ввозимые из стран - членов Евразийского экономического союза. Оператор готов обеспечить необходимый функционал для этого, проведена работа со складами. "На сегодняшний день 70% активности в системе маркировки лекарств отмечено среди иностранных производителей - крупные производители уже маркируют лекарства на своих производствах за рубежом и ввозят их. Поэтому маркировка на таможенных складах облегчит ввоз редких лекарств и сократит издержки производителей таких лекарств при поставках в Россию", - отметил замгендиректора оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Также постановлением фармпроизводитель получает право на отслеживание движения серий своих препаратов. "Впервые в России инструмент мониторинга движения собственных препаратов также получают производители, что еще более повысит доступность лекарств в нашей стране. Такую возможность можно только приветствовать. Рассчитываем, что производители будут оперативно отслеживать возможные проблемы и реагировать на них", - прокомментировали данный пункт постановления кабмина в Минздраве.

Кроме того, в постановлении закреплено положение об информационном взаимодействии федеральных органов исполнительной власти (ФНС, ФАС, ФТС, Росздравнадзор) и Минздрава с системой маркировки. "Надеемся, что доступ контрольных органов к информации, передаваемой в автоматическом режиме, будет способствовать снижению административного давления на добросовестных участников оборота", - отметил Юсупов.